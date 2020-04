Carlos Pereira afirma que sem Autonomia os efeitos da Covid-19 seriam piores

“Foi a Autonomia que permitiu antecipar medidas de contenção e confinamento, que permitiu a existência de um plano económico suplementar, que colocou hotéis em funcionamento para assegurar que a quarentena de quem chega e de quem é identificado na Região com Covid-19 é cumprida escrupulosamente e que assegurou a decisão, em primeira mão, num acordo com a RTP-Madeira, sobre o funcionamento do ano lectivo”, afirma Carlos Pereira, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República.

No entanto, o parlamentar adverte também que foi a “ainda insuficiência” da Autonomia que “impediu que Governos Regionais fechassem os aeroportos mais cedo, mesmo que mantendo viagens urgentes, ou que persista por aí um relatório que não serve para nada, da autoria do Senhor Representante, cuja utilidade é manifestamente sofrível”.

Carlos Pereira salienta que foi graças à Autonomia que a Madeira teve a possibilidade de tomar diversas medidas para fazer face à pandemia de Covid-19, mas defende a importância de um “aprofundamento autonómico”, de modo a termos um “modelo que sirva melhor a Região”. E deixa um repto: “vale a pena refletir sobre a importância de continuarmos a construir um modelo que sirva ainda melhor os madeirenses”.