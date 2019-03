No âmbito da Semana Nacional Cáritas, a Cáritas Diocesana do Funchal abre as portas das suas instalações, convidando todos os interessados a fazer uma visita, onde poderão ficar a conhecer não só as instalações, como os colaboradores e o trabalho desenvolvido por esta confederação na Região.

Assim, a Cáritas Diocesana do Funchal estará aberta ao público em geral, nos dias 18, 19 e 20 de Março, das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas.