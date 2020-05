Capitania emite aviso de visibilidade má no mar

A Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um aviso de visibilidade má no mar da Madeira, com efeitos até ás 18 horas de amanhã, dia 3 de Maio.

Com base na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Capitania informa que a visibilidade será moderada a fraca, passando a temporariamente má a partir do fim da manhã.

O vento, por seu lado, será por vezes muito fresco durante a manhã e início da tarde, com a ondulação na costa Norte a ser de 1 a 1,5 metro de Noroeste, tornando de 2 a 2.5 metros de Oeste a partir da madrugada.

Na costa Sul, a ondulação será de Sudoeste com 1 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros.

A Capitania recomenda, por isso, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.