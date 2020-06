A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso para a má visibilidade no mar, em vigor até às 18 horas desta sexta-feira. Por esta razão, é recomendado aos proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca, a partir do final da manhã de sexta-feira. Quanto às ondas, não deverão ultrapassar 1,5 metros.