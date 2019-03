Capitania do Funchal emite aviso de vento forte para o dia de Carnaval

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, esta tarde, um aviso de ‘vento forte’ que se deve prolongar até às 18 horas de amanhã, dia 5 de Março.

Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para este período, na Madeira, vento de sudoeste que deve variar entre bonançoso (13 a 18 km/h) a muito fresco (36 a 444 km/h) e por vezes forte e muito forte (55 a 65 km/h), no período da tarde.

A ondulação deverá variar entre os 2 e 3,5 metros, na Costa Norte e de 1 a 3 metros, na Costa Sul.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.