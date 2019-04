Cancelado aviso para vento forte e mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal divulgou a informação de que o aviso que tinha sido emitido em relação ao vento forte a partir de informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera foi cancelado, assim como o referente a mau tempo (sinal 6). A autoridade marítima recomenda que sejam na mesma tomadas as devidas precauções para assegurar as condições de navegabilidade.