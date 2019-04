Campanha ‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’ prolonga-se até 10 de Abril

O Banco Alimentar, a Cáritas e a Cruz Vermelha, receberam esta manhã a visita da secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rita Andrade, e os parceiros da campanha ‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’, no CentroMar Shopping (Funchal), onde está concentrada a recolha da ajuda para o país africano fortemente afectado pelo ciclone Idai, que provocou centenas de mortos, deixou milhares de pessoas desalojadas e uma região fortemente devastada a nível de infra-estruturas.

Na ocasião, Rita Andrade avaliou o decurso da campanha e aproveitou para anunciar, à população em geral, o prolongamento da campanha até à próxima quarta-feira, 10 de Abril.

Inicialmente, a campanha ‘Madeira e Porto Santo: Junto por Moçambique’ terminaria neste domingo, 7 de Abril, mas como o objectivo é encher um contentor de 20 pés de bens de primeira necessidade, a sua duração foi dilatada por mais três dias, de forma a que o contentor, que parte no domingo (14 de Abril rumo a Lisboa), seja totalmente preenchido.

A campanha pretende as seguintes ajudas: enlatados (atum, salsichas, grão, feijão...), garrafas de água, fraldas para bebé, produtos de higiene (sabão azul e branco/glicerina), lixívia e purificadores de água. As quotas de roupas para mães e bebés já estão completamente esgotadas, pelo que aproveitando a oportunidade pedimos a divulgação desta informação.

Os locais de recolha são : antigo hipermercado, no Centromar, a loja acima referida, a Farmácia Funchal, a Farmácia Madeira, as Casas do Povo: da Calheta, da Ponta Delgada (São Vicente), do Porto Moniz, de Santa Cruz e de São Roque do Faial (Santana), e ainda, no Porto Santo, através do Lar de Nossa Senhora da Piedade.