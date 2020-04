Câmara Municipal em serviços mínimos mas com serviços sociais a trabalhar no máximo

Foi durante a segunda reunião extraordinária da Comissão Municipal de Protecção Civil e a segunda reunião de Coordenação do Centro de Coordenação Operacional Municipal que Pedro Coelho assegurou que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá assegurar e reforçar o acompanhamento da população da freguesia de Câmara de Lobos, durante o decorrer do cerco sanitário.

Pedro Coelho, reuniu com a Comissão Municipal de Protecção Civil para fazer o ponto da situação do evoluir da situação de cerco sanitário em que se encontra a freguesia de Câmara de Lobos. Assinalou que, dada a evolução da situação, com mais casos reportados em Câmara de Lobos, por contaminação local, relacionada com os casos detectados no último sábado, o estabelecimento da cerca sanitária foi uma medida acertada, para salvaguardar não só a segurança da população local mas de toda a Região.

Tendo em conta o evoluir da situação foi então deliberado a activação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Câmara de Lobos, na sequência da Declaração de Situação de Alerta Municipal e da Declaração de Calamidade Pública, por parte do Governo Regional.

No balanço feito, apesar dos enormes constrangimentos resultantes da imposição da cerca sanitária, ressalvou que a população está a acatar bem as ordens de confinamento e de limitação de circulação tendo-se notado ao longo do dia de hoje um decréscimo significativo de pessoas a circular pela baixa da cidade.

“A Câmara Municipal estará a trabalhar com serviços mínimos, mas com os serviços sociais a trabalhar ao máximo, de forma a dar resposta a todas as situações que possam surgir”, disse.

Foi clarificado que a população que mora nas restantes freguesias do concelho podem continuar a deslocar-se para fora do mesmo, incluindo os trabalhadores da construção civil que recomeçam hoje a sua actividade, à excepção dos residentes na freguesia de Câmara de Lobos.

Em relação às entradas no concelho estas serão extremamente limitadas e irão cingir-se aos trabalhadores que garantem o funcionamento dos serviços essenciais que operarão sobre apertadas regras de segurança.

Fora da cerca sanitária fica o parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO) e o Parque Industrial do Garachico de forma a salvaguardar o funcionamento das empresas e dado que se localizam em locais de baixo risco e de acesso autónomo. Em relação ao sítio do Garachico, que é compartilhado pela freguesia do Estreito e de Câmara de Lobos, a mesma não se encontra abrangido pelo cerco sanitário dado que o único acesso aos residentes da freguesia do Estreito é partilhado com a Freguesia de Câmara de Lobos. A cerca sanitária abrange assim o território a sul da Estrada João Gonçalves Zarco.

Foi ainda anunciado que os Bombeiros voluntários de Câmara de Lobos já estão habilitados para transporte de doentes covid-19 Segundo o Secretário da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos toda a população sénior do lar de Câmara de Lobos será submetida ao teste do para despistar a doença.

Fique a par destas indicações:

Transportes:

Em articulação com a Rodoeste foram criadas 2 carreiras internas que funcionam a partir de hoje de forma exclusiva para a freguesia de Câmara de Lobos. Todos os itinerários para as restantes freguesias e concelhos são alterados, evitando a sua passagem pelo centro de Câmara de Lobos. Estas carreiras partiram ambas da doca de autocarros turísticos à entrada da vila e terão os seguintes percursos:

Carreira 1 – Parte da doca de autocarros referida, sobe o Rancho, Caldeira, até à zona do Miradouro do Cabo Girão, onde retorna e passa pela zona do Limoeiro, ribeira de Alforra, retornando ao ponto de partida.

Carreira 2 – Parte da doca de autocarros referida, percorre a estrada regional até à entrada da rua Coronel Manuel França Dória, retornando á baixa da cidade pelo mesmo percurso e sobe a rua Padre Pita Ferreira., até á zona da Panasqueira com regresso à origem pela mesma via. As carreiras têm início às 08h00 e têm uma frequência de 90 em 90 minutos, com 3 circuitos na parte da manhã, um na hora de almoço e três à tarde, sendo que o ultimo transporte se realiza às 20h00. Estes transportes deverão ser apenas utilizados para deslocações essenciais de acordo com o tipificado no ponto 5 da resolução 210/2020

Recolha de resíduos

Em articulação com A ARM- Aguas e resíduos da Madeira foram feios ajustes aos circuitos dentro da cerca sanitária, sendo os mesmos assegurados por uma equipa de residentes na freguesia, que terão autorização para se deslocarem ao ponto de recepção de resíduos da Meia Serra para efectuarem a descarga do material. Nas restantes freguesias mantém-se as rotas habituais.

Limitação da cerca sanitária

Dada a complexidade do território da Freguesia de Câmara de Lobos estão ainda a ser feitos ajustamentos para conter eventuais brechas, nomeadamente nos acessos pedonais interfreguesias. Serão colocadas barreiras e avisos de proibição de passagem e esses acessos serão monitorizados periodicamente pelas forças de segurança.

As entradas e saídas autorizadas na freguesia serão feitas apenas por dois pontos de acesso, um na Ponte dos Socorridos e o segundo na rotunda da Pedreira. Os restantes acessos serão vedados com recurso a barreiras de betão New Jersey entre os quais o ponto existente no entroncamento da rua Coronel Manuel França Dória, cujos operacionais aí colocados serão deslocados para a monotorização da circulação dentro da freguesia.

Agricultura

Foi encontrada resposta em articulação com a empresa Madagro, sediada em Câmara de Lobos para responder às necessidades agrícolas no que concerne a rações animais e produtos fitofarmacêuticos.

Quanto à questão da escoação dos produtos, levantada pelos agricultores locais, A Câmara Municipal de Câmara de Lobos irá criar a plataforma “Compre em Câmara de Lobos”, ficando a Junta de freguesia encarregue de identificar os produtores afetados pelo cerco sanitário. Serão também envidados esforços, por parte de Pedro Coelho, junto da cadeia Continente e Pingo Doce para que adquirem os produtos excedentes aos agricultores locais.

Deslocação de trabalhadores

Foi clarificada a dúvida que assolava muitos dos residentes da freguesia. Com efeito, e de acordo com o estipulado na alínea e) do ponto 5, clarificado pela declaração de rectificação nº 16/2020, está liminarmente impossibilitada a saída de pessoas da Freguesia de Câmara de Lobos, mesmo que munidas de declarações da entidade patronal. O rendimento dos trabalhadores impedidos de realizar a sua actividade profissional, por força da imposição da cerca sanitária, está salvaguardado pela Segurança Social desde que trabalhe num dos sectores tipificados no ponto 7 da resolução n.º 210/2020 do Governo Regional da Madeira.

Pedro Coelho finalizou a reunião com um agradecimento à sua equipa, às autoridades de saúde e forças de segurança, que conseguiram operacionalizar de forma eficiente a cerca sanitária no tempo limitado que mediou o seu anúncio e colocação no terreno.

À população da Freguesia de Câmara de Lobos, deixou a garantia que tudo será feito para salvaguardar a sua segurança, pedindo a colaboração destes para acatarem as instruções das entidades de saúde e forças de segurança. “ A Câmara Municipal estará a trabalhar de forma ininterrupta para dar resposta a todas as pessoas afectadas põe esta situação. Agradeço pessoalmente a vossa compreensão e deixo-vos a garantia que tudo será feito para voltarmos o mais breve possível à normalidade merecida. O Povo de Câmara de Lobos é historicamente um povo resiliente, juntos venceremos”.