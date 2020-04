A Câmara Municipal do Funchal desenvolveu uma nova plataforma que pretende apoiar os comerciantes funchalenses e informar os munícipes relativamente aos serviços essenciais que estão actualmente em funcionamento na cidade.

Chama-se ‘Comércio ao Serviço’, é gratuita e de acesso livre, e assenta num Sistema de Informação Geográfica, sendo suportada por dispositivos móveis.

Miguel Silva Gouveia explica que, em primeiro lugar, é preciso que os comerciantes se registem nesta plataforma, passando então a surgir no mapa e a publicitar os serviços ou bens que fornecem neste momento, explicando de que forma o fazem, em quem horários e através de que contactos. “Basta, para tal, que preencham o formulário para o efeito, promovendo as suas vendas e mostrando aos cidadãos com que comércio e serviços podem contar neste período de grande dificuldade”, refere o presidente da Autarquia, solicitando o “apoio a todos na divulgação, quer entre estabelecimentos comerciais, no sentido de que estes se registem, quer no sentido de sugerir aos munícipes a consulta, pois esta é uma ferramenta que a todos interessa”.

Miguel Silva Gouveia explica que os funchalenses passarão, assim, a saber “que comércio está aberto nas suas proximidades, qual a padaria ou o supermercado mais próximo da sua casa, se há serviços takeaway disponíveis, e, por exemplo, se estes fazem entregas ao domicílio, o que constituirá uma indiscutível mais-valia numa altura em que é fundamental que as deslocações sejam reduzidas ao mínimo e que as pessoas cumpram o confinamento social exigido”.

Refere ainda que o ‘Comércio ao Serviço’ “surge no âmbito da acção que o Município, nomeadamente através do Balcão do Investidor, tem vindo e desenvolver desde o primeiro momento, no sentido de facultar toda a informação sobre os apoios e incentivos às empresas e de esclarecer dúvidas” e sublinha, por fim, “a acção empenhada da Câmara Municipal do Funchal, no que diz respeito ao pacote de salvaguarda económica aos empresários do concelho que tem sido posto em prática”.

A informação está já disponível em https://covid19.cm-funchal.pt/covid-19-empresas/

Mapa Georreferenciado “Comércio ao Serviço” - https://bit.ly/2R9tnBp

Formulário para registo de estabelecimentos comerciais - https://arcg.is/0KXC51