Câmara Municipal de Santa Cruz antecipa bolsas de estudo

A Câmara Municipal de Santa Cruz revela, através de uma nota de imprensa, que decidiu antecipar o pagamento das bolsas de estudo a 400 dos alunos o que representa um investimento de 527 mil e 500 euros.

“A decisão de antecipar parte do apoio previsto visa ir ao encontro das necessidades das famílias no momento particular que estamos a viver em virtude da pandemia do COVID-19”, explica.

Diz ainda que a autarquia avança com este apoio ainda antes da publicação do Orçamento de Estado, pois percebe as dificuldades dos alunos, que apesar da suspensão das aulas presenciais, têm de continuar a fazer face aos seus compromissos.

“Este é um momento que exige de todos nós responsabilidade e medidas que possam não só conter a epidemia, mas também facilitar a vida aos cidadãos”, concluiu.