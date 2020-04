Câmara Municipal de Porto Moniz distribui 6,5 toneladas de raticida e moluscicida a todas as habitações

Dando seguimento à prática que tem vindo a ser levada a cabo pela Câmara Municipal de Porto Moniz, aquela autarquia investiu, este ano, cerca de 20 mil euros em raticida e moluscicida, produtos cuja distribuição se iniciou esta semana, informa o município em nota de imprensa.

“A Câmara Municipal distribui, por cada residência habitada do concelho, 3kg de raticida e 1kg de moluscicida, num apoio que este ano está a ser efectuado em moldes diferentes dos anos anteriores”, explica o presidente da autarquia Emanuel Câmara.

“Nós sempre fomos a todas as freguesias distribuir estes pesticidas, mas a distribuição era centralizada num único edifício, onde os nossos munícipes se dirigiam consoante a freguesia a que pertenciam. Este ano, é preciso ter em consideração a particularidade do momento sensível que todos enfrentamos, e por isso, tendo em vista o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde e segurança, é preciso salvaguardar a saúde dos munícipes do Porto Moniz”, realçou.

Com efeito, a autarquia revela que esta operação está a demorar “sensivelmente o dobro do tempo que demorou nas edições anteriores”, mas com a garantia de que tudo está a ser feito para que “os munícipes não tenham que sair das suas casas, por forma a garantir que o Porto Moniz continua sem casos positivos para o covid-19.

“A distribuição de raticida e moluscicida está a ser efectuada porta a porta, por elementos do executivo, em colaboração com os presidentes de Junta de Freguesia, de forma a assegurarmos que ninguém tem de sair de casa para receber estes pesticidas”, reiterou o autarca.

A Câmara Municipal estima que, até ao fim deste mês, e à semelhança dos anos anteriores, todas as habitações estarão contempladas com aquele apoio.