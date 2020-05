O Município do Porto Santo assinou hoje, 15 de Maio, o contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia local, no valor de 60 mil euros, depois de ter sido aprovação na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia.

O contrato foi assinado pelo presidente da Câmara, Idalino Vasconcelos, e a presidente da Junta, Joselina Melim, numa cerimónia que contou com os restantes elementos do executivo da Junta.

A assinatura deste contrato surge na sequência de um conjunto de medidas tomadas em Março e Abril devido ao surto epidémico, com o objectivo de salvaguardar o interesse público municipal e concentrar os recursos financeiros na estabilidade das famílias e na recuperação das empresas.

A Câmara Municipal aprovou o reforço de 60 mio euros para assegurar a capacidade de resposta das famílias carenciadas num momento de grande dificuldade resultante da propagação do surto epidémico do novo coronavírus SARS-COV-2.

A medida permitirá um “acesso mais célere ao apoio a conceder e a disponibilizar, caso exista necessidade”, na área do apoio social.

Idalino Vasconcelos promete continuar a “trabalhar com o Governo, a Vice-Presidência do Governo no Porto Santo, a Segurança Social, a Junta de Freguesia, bem como a Autoridade de Saúde local e Regional e Forças de Segurança para cumprir escrupulosamente as determinações impostas e impedir a contaminação da Covid-19”.