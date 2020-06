Depois de ter cancelado, a 6 de Abril, as Festas do Concelho previstas para o mês de Junho, tendo em conta a emergência de saúde pública declarada pela OMS, motivada pelo COVID-19, o Município do Porto Santo informa agora que não aprovou nenhuma licença especial de ruído, nem aprovou nenhuma ocupação de domínio público relacionada com estes eventos e pede a todos para “o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde, no que diz respeito às medidas de desconfinamento, no que concerne à lotação dos estabelecimentos, à utilização das máscaras, etiqueta respiratória e regras de distanciamento social de higienização das mãos e nas medidas de saúde pública”.

Idalino Vaconcelos pede à população, através de comunicado, para estar “atenta às informações emitidas pelas autoridades competentes”, de forma a serem “evitadas situações de grandes aglomerados de pessoas, e reforçadas todas as medidas de higiene já preconizadas pela DGS e IASAÚDE, IP-RAM, e cumprir as recomendações e ordens das Forças de Segurança”, recordando que a saúde pública “depende do esforço de cada um, para conter a pandemia de Covid-19”.

Recorde-se que a Autarquia do Porto Santo cancelou o programa de festas para 2020 depois de o Governo Regional ter determinado a suspensão de todos os eventos desportivos, culturais e sociais que impliquem grandes aglomerados de pessoas.