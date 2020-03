Câmara do Porto Moniz procedeu à elaboração do Plano de Contingência

A Câmara Municipal de Porto Moniz já procedeu à elaboração do Plano de Contingência para o combate ao vírus COVID-19 em todas as instalações municipais. “Este documento pretende ser uma resposta às orientações emanadas da Direcção Geral de Saúde e do IASAÚDE, IP-RAM, e tem por objectivo a protecção dos funcionários municipais garantindo, com isso, que a população em geral não fica privada dos serviços essenciais prestados pela autarquia nas diversas estruturas municipais. Esta Plano, que reforça a adoção de medidas de protecção individual”, esclarece, garantindo que será apresentado, durante esta semana, a todos os colaboradores dos diversos serviços da Câmara Municipal de Porto Moniz, complementa.