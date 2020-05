A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai proceder à reabilitação e construção de 18 abrigos de paragem de autocarros no concelho, através de um investimento municipal de 40 mil euros que irá decorrer nos próximos três meses.

Segundo o Vereador Bruno Martins, que tem o pelouro da Mobilidade Urbana, a intervenção contempla a beneficiação de abrigos nas freguesias de São Gonçalo, Monte e Santo António, estando ainda programados “trabalhos de reparação de pavimentos e novos revestimentos e pinturas, que serão realizados com vista à melhoria das condições para todos os munícipes que são utentes dos transportes públicos”.

Recorde-se que a Autarquia executa, ao longo do ano, dezenas de intervenções com vista à acalmia de tráfego e à melhoria da mobilidade pedonal no concelho, como resultado de um amplo trabalho de planeamento levado a cabo pelas Divisões de Mobilidade e Trânsito e de Obras Públicas, sendo esta obra uma “intervenção necessária que acaba por ter um elevado impacto positivo na comunidade”, destaca o vereador, salientando que o objectivo da Autarquia passa por ter uma cidade “o mais inclusiva possível, no que respeita à fruição do espaço público”.

A criação de novos abrigos de paragem contribuiu directamente para “a melhoria de condições de utilização do transporte público no concelho, algo que o Município pretende sempre promover”, refere Bruno Martins.