A Câmara Municipal do Funchal está a organizar, ao longo deste mês de Maio, um Campeonato Virtual Rali – Cidade do Funchal, em parceria com o MaisRalis.com e o piloto da equipa PlayTotal Racing Miguel Nunes (Skoda Fabia R5 Evo), até 29 de Maio, e ainda um Torneio FIFA20 – Cidade do Funchal, com a colaboração da Weaver Gaming, até 6 de Maio.

De acordo com as autarquias, as competições são apadrinhadas por Miguel Nunes, vice-campeão regional de ralis, e Laura Luís, jogadora madeirense do Sporting de Braga, respctivamente e, no global, contam com mais de 350 jogadores. Haverá prémios para os melhores classificados e todas as informações estão disponíveis no site oficial da CMF, em https://bit.ly/2S68lUR

O conceito de eSports é uma forma organizada de competição, individual ou colectiva, de jogos virtuais que pode abranger diversos géneros, desde a vertente de estratégia à fantasia, passando pelos desportos motorizados até ao futebol. O Torneio FIFA20 - Cidade do Funchal é disputado por 108 jogadores e as informações sobre as eliminatórias e horários estão disponíveis no link: https://www.toornament.com/pt_BR/tournaments/3481348296876228608/stages/3484588918888103936/

O Campeonato Virtual Rali - Cidade do Funchal conta, por sua vez, com 243 participantes, e a lista com todos os condutores e respectivas viaturas é apresentada no site MaisRalis.com.

Estas competições surgem como uma resposta da CMF para minimizar o confinamento domiciliário que a população está a atravessar devido à pandemia de COVID-19, destacando, em ambas as competições, o propósito de fomentar uma cultura da ética e fairplay entre todos os participantes, sob o lema ‘Fiquem Seguros, Joguem em Casa’.