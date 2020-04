Câmara do Funchal promove ‘A Cultura que nos une’

A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir deste mês de Abril, uma série de iniciativas com o título comum “A Cultura que nos Une”. Eventos que podem ser acompanhados através das redes sociais camarárias, com incidência nas páginas oficiais de facebook da autarquia.

A Biblioteca Municipal promove, no próximo dia 30 de Abril, a partir das 14 horas, um Workshop de Escrita Criativa, para jovens dos 13 aos 18 anos, com a escritora Valentina Ferreira, denominado “Escrever para Empoderar” e que assentará nos seguintes temas: A minha voz na escrita; Textos para mudar o mundo; e O poder das palavras.

As inscrições deverão ser efectuadas até dia 28 de Abril para o e-mail: [email protected], com nome, idade, endereço de e-mail e identificação do tema, sendo consideradas por ordem de chegada até ao máximo de 20. A sessão será enviada em formato áudio, com proposta de alguns exercícios para posterior análise e os melhores textos serão publicados nas redes sociais do Município. Os trabalhos finais deverão ser enviados até ao dia 8 de Maio para o email da Biblioteca Municipal.