A Câmara Municipal do Funchal lança o projecto ‘Funchal Cultura 2030’ com vista à criação de um plano estratégico para a cultura do concelho a pensar na próxima década. A primeira etapa decorre até Dezembro de 2020 e centra-se no mapeamento cultural da cidade, com a auscultação dos vários agentes culturais e uma reflexão partilhada com decisores políticos, técnicos municipais e peritos, com vista à apresentação dos principais eixos estruturais a conter no plano estratégico.

O projecto surge na sequência do “trabalho de referência realizado ao nível da Cultura no Funchal nos últimos anos”, e concretiza uma reivindicação antiga dos agentes culturais, replicando o que está a ser desenhado por outras cidades a nível nacional, como Aveiro, Braga, Faro, Lisboa, Porto e Coimbra, refere a Autarquia funchalense através de comunicado, salientando que a ideia é “desenvolver e implementar uma estratégia cultural abrangente e clara; melhorar os mecanismos de comunicação e divulgação do sector; estimular o trabalho em rede e responder aos novos desafios que se avizinham para o sector”.

Até Agosto, serão realizadas seis sessões em formato web e em directo, através das plataformas digitais, com 30 agentes culturais das áreas do teatro, música, museologia, dança, literatura e artes visuais.

A primeira sessão, que terá como tema os museus e as galerias, irá acontecer na próxima sexta-feira, 15 de Maio, pelas 18 horas, através da plataforma digital do Museu Henrique e Francisco Franco, com a participação de Diogo Costa Goes, Raquel Fraga, Ana Nóbrega e Esmeralda Lourenço.

Todo o projecto poderá ser acompanhado no site do Teatro Municipal Baltazar Dias, com a disponibilização das datas e dos convidados de cada sessão, assim como uma síntese dos principais temas abordados em cada uma delas.

A Autraquia adianta ainda que no início de 2021, será apresentado o documento que orientará daí em diante este processo dinâmico, que se pretende “venha a ser continuamente participado e conduza à implementação de medidas inovadoras, com monitorização e avaliação dos respectivos impactos”.