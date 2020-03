Câmara do Funchal atribui apoio de 100 mil euros aos Bombeiros Voluntários Madeirenses

Tal como o DIÁRIO já havia avançado, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá atribuir um apoio financeiro de 100 mil euros aos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, após a reunião semanal de câmara, que se realizou via Skype.

“Este é um apoio feito ao abrigo dos apoios ao associativismo que a CMF estabelece anualmente e que procura dotar esta corporação de bombeiros de recursos que lhes possam auxiliar para fazer frente a esta crise epidemiológica que assola todo o mundo”, disse.

O autarca adiantou que esse apoio será concedido ainda esta semana, tendo sido aprovado com carácter de urgência.