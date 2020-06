Câmara do Funchal aprova contas individuais e consolidadas de 2019

As contas do município do Funchal referentes a 2019, nomeadamente as contas individuais e as contas consolidadas, foram hoje aprovadas em reunião de Câmara, tendo o município apresentado, uma vez mais, um resultado positivo. Segundo o presidente da Câmara e porta-voz das deliberações, este resultado demonstra que “continuamos a trilhar um caminho de contas certas”.

Numa perspectiva de fornecedores, Miguel Silva Gouveia, realça o facto de a autarquia ter o prazo médio de pagamento a fornecedores mais baixo dos últimos anos que está actualmente nos 14 dias, quando em 2012 este prazo superava os 400 dias, o que demonstra o estabelecimento de uma “relação de credibilidade que os fornecedores da CMF podem ter agora com o município”.

Miguel Silva Gouveia destacou ainda que em 2019 a Autarquia do Funchal teve um plano plurianual de investimentos de cerca de 29 milhões de euros, sendo que 14 milhões já estão pagos e 15 Milhões passaram em saldo de gerência para cumprir os pagamentos das obras em curso em diversas áreas. Obras essas que têm um “reflexo numa melhoria do activo da CMF que superou os mil milhões de euros”.

Segundo o autarca, a Câmara é hoje cumpridora, num contexto que começou difícil, com dívidas superiores a 100 Milhões de euros, e que foram reduzidas em dois terços, permitindo “olhar com alguma esperança para o futuro cheio de incertezas, com uma crise social e económica que se avizinha.

Por esta razão, a CMF pode recorrer à sua capacidade de endividamento excepcional na ordem dos 70 Milhões de euros, procurando utilizá-la juntos dos parceiros comerciais para financiar a continuação do investimento da cidade assente em cinco eixos: “sustentabilidade ambiental e económica e social, reabilitação urbana, envolvimento de cidadãos e participação cívica e investimento em novas tecnologias”.