Câmara de Machico reage a críticas de ex-vereador

Relativamente à notícia, publicada ontem no DIÁRIO e intitulada “Câmara de Machico criticada por ter esquecido lojas do concelho”, a autarquia liderada por Ricardo Franco veio esclarecer que “o Sr. ex-vereador António Nóbrega na sua ânsia de mostrar serviço às cúpulas do PSD, não olhou a meios, nem os confirmou, para lançar atoardas inúteis e desprovidas de qualquer fundamento no que à atribuição dos tablet’s diz respeito. Infelizmente, para este ex-vereador do PSD, a Câmara Municipal de Machico está a implementar um conjunto de medidas sociais de resposta ao Covid-19 no sentido de ajudar a população a enfrentar esta situação de dificuldade. De facto uma dessas medidas teve a ver com a atribuição de 120 equipamentos informáticos a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de modo a poderem acompanhar o ensino à distância, medida reveladora do sentido solidário deste Município para com as nossas crianças e os seus agregados familiares, permitindo suprimir uma lacuna que o Governo Regional não quis assumir”, sublinha a nota enviada.

A Câmara de Machico desafia mesmo ex-vereador a referenciar quais as empresas de Machico com capacidade para fornecer 120 tablet’s, em tempo útil, de modo a ser entregues ainda neste ano lectivo, como veio a suceder. “Para desgosto do escriba laranja informa-se que os alunos e a suas famílias manifestaram reconhecida satisfação ao Município por finalmente poderem acompanhar, em pé de igualdade com os seus colegas, a actividade lectiva do seu nível de ensino com esta importante ferramenta tecnológica atribuída”.

A autarqui salienta ainda que os 120 tablet’s foram requisitados à loja Worten, localizada na freguesia de Água de Pena, portanto concelho de Machico. “A Câmara Municipal de Machico continuará, como até agora, com medidas positivas para a população do concelho e a promover, de forma séria, a dinamização do comércio local”