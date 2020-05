A Câmara Municipal de Machico começou a hoje a entregar os 120 tablets prometidos aos alunos carenciados do concelho. Foram muitos os pais dos alunos que se deslocaram aos Paços do Concelho para receber o respectivo equipamento.

A autarquia ciente das dificuldades financeiras que alguns agregados familiares atravessam nesta fase de contingência devido à covid-19, atribuiu um ‘tablet’ aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico que não possuem qualquer equipamento informático.

Ricardo Franco, presidente da autarquia, disse ao DIÁRIO que esta medida tem por objectivo garantir o direito à equidade no acesso à Educação para que nenhum aluno do 1º Ciclo fique privado de recursos no seu processo de ensino/aprendizagem.

O presidente referiu ainda que realizaram uma consulta às escolas e constatou-se que o universo de alunos nesta situação atinge cerca de 120 alunos daí serem os contemplados com a entrega do referido equipamento por parte do município, ascendendo este investimento o montante a rondar os 20 mil euros.

A autarquia de Machico, estando atenda às realidades no ensino e devido à metodologia nova de ensino à distância, recentemente implementado pela Secretaria Regional de Educação, que necessariamente implica a utilização de equipamentos informáticos, decidiu fazer a aquisição destes instrumentos para permitir que os alunos do 1º ciclo prossigam os seus estudos nesta nova realidade da covid-19.