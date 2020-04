Câmara de Machico entrega refeições às crianças mais carenciadas

A autarquia de Machico começou hoje a distribuir as primeiras refeições às crianças mais carenciadas do concelho. Mónica Vieira, vereadora com o pelouro área social disse ao DIÁRIO que este foi o modo encontrado para salvaguardar o superior interesse das crianças que, nesta fase de isolamento social, se encontram em casa e que dificilmente conseguem ter uma alimentação variada e equilibrada, daí a Câmara Municipal de Machico tomar esta iniciativa.

A vereadora realçou ainda que a atribuição é feita mediante uma solicitação por parte dos encarregados de educação que depois é avaliada pela Assistente Social da autarquia de Machico. As famílias que reúnem as condições necessárias para este apoio, passaram a contar com uma refeição completa diária para as suas crianças. Revelou ainda que os beneficiários do 1º escalão de acção social do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico serão os contemplados, visto que estas crianças ficaram sem refeições devido ao fecho das escolas. Com esta medida, a autarquia pretende que as crianças tenham uma alimentação variada e equilibrada e também planeada por uma nutricionista.

Ricardo Franco, presidente da Câmara de Machico e a Vereadora Mónica Vieira com o Pelouro Social, estiveram no terreno neste primeiro dia de distribuição das refeições a ajudar a equipa que é composta por diversos voluntários que diariamente ficarão encarregues deste novo serviço social da autarquia.

A Câmara de Machico informa que as famílias que necessitem do apoio, deverão telefonar para o número 910831413 indicando o nome completo do aluno e do encarregado de educação, contacto telefónico, bem como a escola que frequenta e a morada exacta de residência. A autarquia de Machico decidiu adjudicar o serviço da confecção das refeições à Santa Casa da Misericórdia de Machico e assim contribuir também desta forma para a sustentabilidade da instituição.