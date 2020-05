Câmara de Machico assina protocolo com associações culturais

A Câmara Municipal de Machico assinou, esta quinta-feira, um protocolo de colaboração durante um ano com o Prestige Dance e o Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca.

Esta iniciativa visa dinamizar as instalações da antiga Escola da Ribeira Seca, que este ano lectivo deixou de receber alunos.

Além disso, pretende também auxiliar as associações em causa na aquisição de um espaço digno capaz de acolher as diversas actividades promovidas por ambas.

O município de Machico pretende dar uma utilização efectiva àquele edifício, de forma a evitar a sua degradação ou o seu uso indevido por terceiros.

O evento realizou-se no Solar do Ribeirinho e contou com a presença de Ricardo Franco, Presidente da Autarquia, e ainda com a representante do Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, Irene Catanho, e com Oksana Kerekesh, representante do Prestige Dance.