Câmara de Lobos reforça apoios sociais à população vulnerável do concelho

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, seguindo as recomendações em vigor, encontra-se a trabalhar de porta fechada ao público, tendo anunciado a implementação de um conjunto de medidas que garantem a operacionalidade dos serviços, o bem-estar da população em geral, da população mais vulnerável do concelho, e apoios ao tecido empresarial.

A autarquia anuncia assim o reforço do apoio à população mais vulnerável do concelho, face à situação excepcional vivida devido ao Covid-19. Medidas directas de apoio que abrangem três grupos de população, nomeadamente, famílias de jovens alunos do 1º ciclo sinalizadas por situação de carência alimentar, idosos ou pessoas em situação de vulnerabilidade social e população sem-abrigo.

“Tendo em conta as carências alimentares de alguns alunos de estabelecimentos de ensino do concelho, cuja refeição servida na escola era um importante complemento à sua alimentação, foi definida a atribuição de um cartão de compras para aquisição de bens alimentares de primeira necessidade a alunos do 1.º Ciclo Com Pré-Escolar do Concelho, devidamente sinalizados, em articulação com a Delegação Escolar, os Directores das Escolas e os Serviços Locais de Segurança Social. A distribuição dos cartões será feita durante o dia de hoje”, explica através de um comunicado de imprensa.

Adianta que é feito o contacto telefónico diário com a população idosa que frequentava os programas e actividades da CMCL, no sentido de monitorização e identificação imediata de situações emergentes de necessidade e/ou carência. Este contacto telefónico serve ainda para identificar os idosos que vivem sozinhos e/ou sem rede de apoio social, e contribuir para transmitir tranquilidade, segurança e apoio permanente.

Salienta ainda que foi reforçada a articulação com os parceiros locais, nomeadamente Casas do Povo e Juntas de Freguesia, no sentido de prestar apoio ao nível da aquisição de alimentação, medicamentos ou outros bens de primeira necessidade à população idosa ou outros. Foi também implementada a entrega de refeições a uma idosa do Centro de Dia do Estreito de Câmara de Lobos que vive sozinha e sem rede de apoio. A população sem-abrigo também não foi esquecida, com a distribuição diária de refeições em articulação com os Serviços de Ação Social da Madeira

O presidente da autarquia, Pedro Coelho, enalteceu a população do concelho, que tem cumprido as recomendações de recolhimento e distanciamento social, deixando o apelo para que continuem a cumprir as indicações emanadas.

Em relação ao encerramento dos estabelecimentos comerciais não essenciais do concelho, refere que “muitos empresários do concelho, sobretudo da área da restauração, demonstraram um grande sentido de dever cívico, em prol da promoção da saúde pública, e encerraram os seus estabelecimentos mesmo antes de declarado o estado de emergência. Não está posta de parte uma revisão orçamental para fazer face aos efeitos nefastos desta crise de saúde pública no tecido empresarial do concelho, estamos aqui para ajudar. Neste momento estamos centrados no apoio directo à população, sendo que em breve serão anunciadas medidas concretas para apoiar os empresários Câmara-lobenses”.

Ainda em relação ao tecido empresarial Pedro Coelho anunciou que “as empresas que necessitem terão todo o apoio do Serviço Municipal de Protecção Civil, na criação e operacionalização dos planos internos de contingência obrigatórios podendo para tal contactar o serviço através do mail [email protected]“