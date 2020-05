Câmara de Lobos entrega kit’s de protecção individual a profissionais

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procedeu a aquisição de um conjunto de kit’s de Protecção Individual à Covid-19, que irá entregar aos profissionais da área social, saúde, protecção e socorro e forças de segurança. A cerimõnia irá ter lugar hoje, pelas 16 horas, nas instalações da Corporação de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL).

Compostos por diversos materiais e equipamentos de protecção individual, este equipamento será entregue em mãos pelo presidente da autarquia, Pedro Coelho, na qualidade de Autoridade Municipal de Protecção Civil.

Numa nota de imprensa, a autarquia salienta que “consciente do papel de destaque que se encontra reservado ao domínio da Segurança, Saúde Pública e Proteção Civil e dando continuidade ao empenho da Câmara Municipal de Câmara de Lobos na política de bem-estar, comodidade e proteção da Comunidade, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos, no âmbito das suas atribuições e competências, tem desenvolvido um conjunto de ações com o objetivo de prevenir a disseminação e propagação do novo Coronavírus SARS-CoV-2, bem como promover o aumento a capacidade de resposta às necessidades provocadas pela presente situação pandémica”, nas quais se enquadra esta iniciativa.