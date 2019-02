Câmara de Lobos atribui 528 mil euros às associações do concelho

Autarquia de Câmara de Lobos celebrou esta tarde a assinatura de protocolos com as instituições sociais, culturais e desportivas do concelho, para a dinamização de actividades de relevante interesse público no concelho. No total foram celebrados protocolos com 40 instituições sediadas no concelho ou que nele desenvolvam actividades, envolvendo um investimento global na ordem dos 520 mil euros, que representa um acréscimo de 14% face ao ano transacto.

Para o corrente ano 2019 foram contempladas, novamente, 40 instituições, o mesmo número do ano passado.

O aumento das verbas a atribuir face ao ano transacto resulta, por um lado, do reforço do apoio à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e, por outro lado, do apoio da autarquia a novos projectos sociais e culturais que serão desenvolvidos no concelho.

É no campo das associações sociais que se regista o maior aumento dos apoios ao associativismo face a 2018, totalizando um montante global de 303.600 euros,

No caso das associações desportivas de registar, também, o aumento do apoio aos escalões de formação e às modalidades amadoras. No total são reservados 167 mil euros do orçamento municipal, sendo que apenas cerca de 10% destinam-se ao futebol sénior.

A decisão de aprovação dos apoios foi tomada na reunião de Câmara do dia 20 de fevereiro e contou com os votos favoráveis de todo o executivo municipal do PSD.