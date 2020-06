Câmara de Lobos aposta na limpeza de terrenos

Com o aproximar do Verão, o Município de Câmara de Lobos, através do seu Serviço Municipal de Protecção Civil, está a intensificar as acções de limpeza das zonas florestais e de fiscalização de terrenos particulares, para garantir adequadas condições de segurança das populações, e aposta forte na criação de zonas de corta-fogo do perímetro florestal concelhio.

Na visita efectuada aos trabalhos em curso de beneficiação da rede de caminhos florestais e aceiros nas serras do concelho, Leonel Silva realçou que, nos últimos anos, a autarquia, através de recursos próprios (meios humanos e equipamentos), tem procedido à limpeza áreas e caminhos florestais um pouco por todo o concelho, mas com especial incidência nas serras da Quinta Grande e Jardim da Serra.

Os trabalhos em curso abrangem uma extensão de caminhos com mais de 10km e pretendem “aumentar a segurança das população, criar zonas faixas-fogo e permitir melhor acessibilidade à actividade dos bombeiros, quer do ponto de vista da prevenção e vigilância aos fogos florestais, quer ao nível do seu combate”, sublinhou o vereador com a tutela do Ambiente.

Neste momento os trabalhos decorrem na zona da Boca dos Namorados, seguindo-se depois a intervenção até à zona da Corrida e, posteriormente, na zona das Fontaínhas, na freguesia da Quinta Grande.

O autarca apelou à população para os cuidados a ter em matéria de limpeza de terrenos, tendo referido que está já em vigor o Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos que “disciplina as normas de segurança, associadas às actividades relacionadas com o uso do fogo, e define critérios concretos e relativos à limpeza de terrenos e prédios devolutos”.