Câmara da Ponta do Sol investe no Campo Municipal

O Campo Municipal da Ponta do Sol vai ganhar um sistema de aquecimento de água com energia solar e terá também melhoramentos nos balneários, uma aposta da Câmara Municipal da Ponta do Sol (CMPS). A notícia foi avançada pelo vice-presidente da CMPS, Sidónio Pestana, esta segunda-feira, na apresentação do Ponta do Sol Cup 2019, que arranca na próxima sexta-feira, dia 1 de Março, e prolonga-se até dia 4 de Março.

Ao todo, 600 atletas de 44 equipas e de 22 clubes, dois deles do continente, vão estar no Campo Municipal, num torneio que tem como padrinho Diogo Coelho, jogador do Nacional e ex-atleta do Pontassolense.

O torneio foi apresentado esta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ponta do Sol, onde estiveram presentes, a presidente e o vice-presidente da autarquia, Célia Pessegueiro e Sidónio Pestana, acompanhados por membros da organização da prova e entidades ligadas ao desporto.

Célia Pessegueiro elogiou a forma como as famílias se envolvem na organização do torneio, assim como pela capacidade de angariar fundos para fazer viagens e comprar equipamentos desportivos aos jovens.

Sidónio Pestana, elogiou a organização do torneio, dirigindo-se depois a Diogo Coelho, afirmando que honra o concelho com a sua presença.

O vice-presidente da CMPS confessou que é com muito agrado que a autarquia apoia o Pontassolense, que tem estado à altura daquilo que são os desígnios do município: a formação de jovens.

Rui Marote, presidente da Associação de Futebol da Madeira, enalteceu o sucesso cada vez maior do torneio, nomeadamente pelo acompanhamento dos pais, agradecendo o apoio da Câmara Municipal para a realização deste torneio por entender que é no desporto que se deve apostar para a formar os jovens.

David Gomes, director regional da Juventude e Desporto, elogiou Diogo Coelho por ter subido tão alto na sua carreira e pediu aos jovens do Pontassolense qque não desistam dos seus sonhos. Deixou também palavras de apreço ao clube pela projecção e organização de actividades como esta, que vai reunir mais de mil pessoas no nosso concelho.

.