Cais de Câmara de Lobos acolhe missa campal em honra de S. Pedro

O Cais de Câmara de Lobos será palco de uma missa campal em honra de São Pedro, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás. A eucaristia acontece às 18 horas, e está a ser organizada pela Capela de Nossa Senhora da Conceição, na Paróquia de São Sebastião, em Câmara de Lobos.

Devido aos constrangimentos impostos pela Covid-19, que impede a celebração no interior da capela, mesma será feira ao ar live, no cais de Câmara de Lobos, cumprindo com todos os requisitos obrigatórios impostos pela Direcção-Geral da Saúde, desde o distanciamento à desinfecção das mãos à entrada.