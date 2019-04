Cafôfo promete “romper com vícios, endividamento e favorecimento a determinados grupos”

O candidato do PS a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, anunciou, esta manhã, na III Convenção dos Estados Gerais, que um dos seus objectivos é “romper com 43 anos de vícios, endividamento e favorecimento a determinados grupos”.

O autarca e pré-candidato descreveu que nos últimos tempos o Governo Regional tem feito “muitos anúncios de investimentos que ninguém vê” e promessas a várias classes profissionais. “Como é que faz promessas se não sabe como as vai pagar? Todos os anúncios são para fechar as portas ao próximo Governo”, denunciou Cafôfo, que alertou que, “mesmo em campanha eleitoral, não pode valer tudo” e lembrou que “a dívida bruta da Madeira é maior do que toda a dívida da administração local do país”. “Há um rol de lançamentos de empreitadas que só vejo para favorecer clientelas. Comigo não contem para satisfazer clientelas”, acrescentou.