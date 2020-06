Cabaz Higienização para Alojamento Local

A maioria dos produtos de limpeza não desinfeta e a maioria dos desinfetantes não limpa!

É importante compreender esta distinção e principalmente, fazer a diferenciação entre limpeza, higienização e desinfeção.

Limpar refere-se ao acto de remover de modo físico ou mecânico o lixo e a sujidade, bem como uma parte dos germes numa determinada superfície.

Higienizar é reduzir significativamente as colónias de germes.

Desinfetar significa matar todas as bactérias e vírus presentes numa superfície.

O Coronavírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infetada (habitualmente por tosse e espirros) e pelo toque em superfícies contaminadas. O vírus Covid-19 pode sobreviver nas superfícies por várias horas, mas uma excelente maneira de combatê-lo é começar a limpar e a desinfetar tudo!

Implementar e executar Boas Práticas de Higiene é importante, mas assegurar-se da existência de procedimentos para a limpeza das superfícies com detergentes e desinfetantes apropriados é igualmente essencial.

Se estiver a lidar com bactérias e vírus potencialmente prejudiciais, precisará de desinfetar as superfícies, não apenas limpá-las.

Todos os produtos desinfetantes precisam de permanecer molhados na superfície por um período de tempo específico, de modo a matar todas as bactérias e vírus. Isso é conhecido como “tempo de expiração” ou “tempo de contato”.

Resumindo, os desinfetantes só funcionam nas superfícies enquanto estas estão molhadas.

Alguns destes produtos costumam ter um alto teor alcoólico, usado para matar bactérias e vírus, quebrando as proteínas celulares. No entanto, o álcool, além de fazer com que o líquido evapore rapidamente, pode tornar-se ineficaz se secar antes que o ‘tempo de contato’ seja atingido.

Existem outros desinfetantes com ação eficaz contra vírus e doenças que não contêm álcool, como qualquer detergente com cloro ativo ou ação detergente-desinfetante (o famoso 2 em 1), ou como a lixívia (apesar de ser muito prejudicial ao ambiente).

O que contém o cabaz de higienização para o AL?

- 5L sabão líquido para as mãos;

- 5L sabão manual de loiça;

- 5L de lixívia com cloro ativo 5%;

- 5L detergente desinfetante multiusos diluível;

- 6 rolos seca-mãos ou seca-superfícies com 150m.

Oferta: 1 pulverizador cristal 750ml

VALOR: 60€ com IVA incluído

Entregas gratuitas.

Menos é mais:

Opte por produtos concentrados e embalagens de maior capacidade.

Ao optar por produtos concentrados está a poupar, pois irá aplicar as diluições apropriadas, o que vai aumentar a rentabilidade e durabilidade do produto.

O uso de embalagens de maior capacidade permite também a poupança, além de reduzir o impacto ambiental na quantidade de plásticos consumidos.

Também pode guardar as embalagens quando estiverem vazias e devolvê-las. Nós agradecemos e o ambiente também!

Se precisar de ajuda, os nossos comerciais já estão certificados para sensibilizar os empreendimentos para os procedimentos mínimos a adoptar e incentivar à retoma dos sectores de turismo, com o Certificado Clean&Safe do Turismo de Portugal.

Auxiliamos na reabertura dos seus instalações com recomendações e planos de higienização.

A PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL!

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Continuamos a trabalhar por si e em prol da saúde pública.

