“Bordado Madeira leva o nome da Região aos quatro cantos do mundo”

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou ontem presença, em representação do Governo Regional, na abertura do Evento ‘Bordados com Engenho’, que teve lugar no edifício da Sociedade dos Engenhos da Calheta.

Na ocasião, fez questão de enaltecer que a “promoção do Bordado, neste local que também é marca da nossa história e identidade, associamos uma homenagem simbólica, mais do que merecida, às nossas Bordadeiras. A quem, com conhecimento e empenho mas, sobretudo, com vontade, mantém viva esta arte, entre nós”.

Paula Cabaço, mostrando-se satisfeita com esta acção e com o envolvimento da população local na sua realização, realçou que “numa Região turística como a nossa e num concelho que se tem vindo a afirmar, cada vez mais, nesta actividade e na sua oferta aos visitantes, ter uma Exposição como esta, que alia a história e a tradição do Bordado a um local também ligado às nossas origens – concretamente ao cultivo e transformação da cana-de-açúcar – é uma feliz combinação de dois produtos autênticos que vem reforçar, sem dúvida, a maior diferenciação do nosso destino”.

A governante agradeceu também à Câmara Municipal da Calheta, à Empresa Bordal e à Sociedade dos Engenhos da Calheta pela aposta neste tipo de eventos.

Referindo-se, concretamente, ao Bordado Madeira, “uma arte que leva o nome da Região aos quatro cantos do mundo”, Paula Cabaço fez questão de sublinhar a importância “de ser dar a conhecer, tanto aos residentes quantos aos turistas, o seu processo produtivo, pois é desse conhecimento que também depende a sua maior e necessária valorização”.

“É na base destes activos turísticos, fortemente ligados à nossa matriz identitária, que a Madeira se afirma no mercado, pela diferença”, concluiu.