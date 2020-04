A habitual conferência de imprensa de actualização do boletim do Covid-19 na Região, geralmente marcada para as 18 horas, acabou de ser adiada para as 21 horas. A decisão foi agora comunicada pela Secretaria da Saúde, invocando “questões de trabalho”.

O DIÁRIO sabe que, nesta altura, os elementos do Governo Regional encontram-se numa reunião preparatória do Conselho de Governo de amanhã, onde ultimam decisões relacionadas com a reabertura de algumas actividades.