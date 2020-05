Boletim da DGS confirma 90 casos de covid-19 na Madeira

Ao oitavo dia consecutivo, o número 90 de casos de covid-19 no Arquipélago da Madeira repete-se no boletim diário com a situação epidemiológica divulgado pela Direcção-Geral da Saúde, assim como mantém-se no zero desde o início, o número de mortos associado ao novo coronavírus na Região. Os valores apresentados hoje no relatório nacional são iguais aos apresentados pelo Governo Regional ontem ao final da tarde em nota de imprensa.

A Madeira destaca-se em relação ao todo nacional por ter o menos casos de covid-19 diagnosticados e por ser a única zona do país sem óbitos relacionados com a pandemia.