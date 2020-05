Bispo vai este domingo ao bairro Nova Cidade rezar o Terço

Neste fim-de-semana de reabertura das igrejas aos fiéis, o Bispo do Funchal celebra este domingo, ao meio-dia, a missa na igreja da Boa Nova (transmitida pela RTP). Ao final da tarde D. Nuno Brás desloca-se a Câmara de Lobos para rezar o Terço no bairro social da Nova Cidade - paróquia de Câmara de Lobos.

Na noite de terça-feira, dia 12 de Maio, participa em procissão (de carro) na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, pelas 21 horas.

Este ano, na impossibilidade de realizar a tradicional procissão desde a paróquia de Fátima, no Funchal, até aos Salesianos, devido à pandemia covid-19, a imagem de Nossa Senhora percorrerá as ruas da paróquia (Zona da Rochinha e Zona do Faial) num carro dos Bombeiros, a partir do início da noite, terminando no recinto dos Salesianos, onde haverá uma pequena celebração, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com reserva de lugares, devidamente distanciados, para cumprir com as regras exigidas pelo Governo.

A procissão automóvel com a imagem da Padroeira fará o percurso em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal, os Bombeiros Sapadores do Funchal e a PSP.