Bispo do Funchal pede a fiéis que cumpram com as regras aquando da abertura das igrejas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou hoje que as igrejas e todos os outros locais de culto, na Madeira, vão reabrir aos fiéis a partir deste sábado, dia 9 de Maio, mas com regras apertadas. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, congratula-se com esta medida, mas sublinha a importância de serem cumpridas todas as regras estipuladas.

Assim, D. Nuno Brás adianta, através de um comunicado de imprensa, que “dada a situação actual, mantém-se a impossibilidade de realizar procissões e outros actos festivos com grande participação de fiéis. Mas os sacerdotes poderão passar pelas ruas com as imagens e as bandeiras em cortejo automóvel, permanecendo os demais fiéis nas janelas e varandas de suas casas”.

O Bispo do Funchal pede ainda aos grupos de risco “que se mantenham em suas casas, acompanhando as celebrações através da televisão ou da internet, e recebendo a Sagrada Eucaristia por meio do sacerdote ou de ministros extraordinários da comunhão, sempre no respeito das normas de segurança”.

Além disso, adianta que “as igrejas poderão abrir as suas portas para a oração individual durante o dia, em horário determinado, devendo os fiéis respeitar as regras que são apresentadas”.

“Os sacerdotes deverão continuar a realizar apenas uma celebração da palavra nos cemitérios, dada a dificuldade de garantir sempre as condições para a celebração da Missa de corpo presente”, acrescenta, pedindo a compreensão de todos.

D. Nuno Brás diz que “os tempos que se avizinham serão muito difíceis”, mas está certo de que “todos, cheios do Espírito de Deus”, não deixarão “de partilhar o que temos com aqueles que necessitam”.