Bispo convida cristãos a unir-se em oração no dia 25 de Março

“A todos me dirijo nestes momentos difíceis por que o mundo inteiro está a passar. Trata-se, verdadeiramente, de uma ‘pandemia’, a que ninguém pode dizer que está imune. Esta doença já fez milhares de vítimas, nestes poucos meses que a conhecemos. Este é, pois, um momento difícil da vida do mundo inteiro, que não poupa nenhum país. Por isso mesmo havemos de o procurar viver com mais fé, esperança e caridade”.

São as palavras que o do Bispo do Funchal dedica aos fiéis nesta altura de quarentena, que obrigou inclusivamente à suspensão das celebrações religiosas presenciais.

Apelando ainda à “caridade com os nossos vizinhos” e ao “respeito pelas orientações das autoridades de saúde”, D. Nuno Brás pede a todos os cristãos que, apesar de separados, atendam ao pedido do Papa Francisco e rezem unidos o Pai Nosso no próximo dia 25 de Março, ao meio-dia de Roma (11 horas em Portugal).

Para ‘chamar’ os fiéis roga a todas as igrejas que, “às 10h55, convidem todos à oração através do toque dos sinos”. “Unamo-nos, uma vez mais, ao Papa, para implorar de Deus a graça do fim da pandemia”, sublinha o Bispo numa nota dirigida à imprensa.

Recorda ainda que, nesse mesmo dia, às 18h30, o Cardeal António Marto presidirá em Fátima à oração do terço, “no fim da qual renovará a consagração de Portugal e Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria” e convida todos os bispos que assim o quiseram “unir-se a este gesto”.