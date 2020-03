Binter pode ser substituída por outra companhia em regime de ajuste directo

O secretário regional do Turismo salientou esta manhã, após a reunião do Governo Regional com os representantes dos bancos, no qual participou ao lado do Vice-Presidente, que a companhia aérea Binter poderá ser substituída na linha aérea Madeira-Porto Santo por outra num regime de ajuste directo.

Esta é uma solução que está a ser colocada em cima da mesa enquanto o Governo da República, que tem a responsabilidade da concessão da rota regional, cujo contrato vinha sendo cumprida pela companhia espanhola, mas suspensa sem data de regresso devido à pandemia do Covid-19.

Eduardo Jesus salientou que tal como durante algum tempo a linha aérea foi assegurada pela Aerovip/Seevenair, num regime de contrato por ajuste directo, enquanto o concurso público não descolava, agora também poderá ser necessário criar um regime urgente. Garante o governante que não faltam interessados em assegurar os voos entre as duas ilhas.