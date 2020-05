A Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos (BMCL) volta a reactivar o serviço de empréstimos domiciliários, a partir do próximo dia 11 de Maio.

“A leitura em tempos de confinamento social é um excelente meio para vencer a solidão e ‘viajar’ sem sair do sofá. Cientes da importância da leitura e o seu contributo para a saúde mental e estímulo intelectual, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos reactiva, a partir do dia 11 de Maio, o seu serviço de empréstimo domiciliário”, informa a autarquia em nota de imprensa.

Dadas as condicionantes impostas pelo covid-19 a BMCL irá oferecer este serviço em regime de ‘take away’, sendo que, para garantir a segurança dos leitores, foi criado um plano de contingência.

Durante a duração deste serviço, a BMCL irá proceder à higienização dos livros antes da entrega ao utilizador e após a sua devolução. Além disso, todos os artigos emprestados serão colocados em quarentena antes de regressarem ao circuito de empréstimo.

Os leitores poderão, assim, fazer a sua pesquisa e requisitar os livros desde o conforto dos seus lares. Para tal, os possuidores de cartão de leitor deverão aceder ao catálogo online e efectuar a sua pesquisa, efectivando a sua reserva através do número 291 910 130 ou do correio electrónico [email protected], indicando os documentos que pretende requisitar.

A entrega e recolha dos documentos será efectuada na entrada da Biblioteca.

O serviço de empréstimo funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h30.

Quem ainda não possuir o cartão de leitor poderá solicitar o mesmo online, devendo para tal contactar, os serviços da BMCL, através dos meios referidos, para receber instruções relativamente ao procedimento de requisição.

“Este serviço será eventualmente alargado aos pólos do Estreito de Câmara de Lobos e do Curral das Freiras, assim que estejam reunidas todas as condições que garantam a segurança de colaboradores e leitores”, acrescenta a autarquia.