BE entrega voto de saudação pelo 88.º aniversário da Revolta da Madeira

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) entregou, esta terça-feira, dia 2 de Abril, um Voto de Saudação intitulado ‘Pela passagem do 88.º aniversário da Revolta da Madeira’, para efeitos da sua discussão e votação pelo plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

A Revolta da Madeira foi um movimento político contra a Ditadura Militar, que aconteceu em 1931, em resposta à política económica restritiva imposta por António de Oliveira Salazar, à época desempenhando as funções de Ministro das Finanças.