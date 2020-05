O Bloco de Esquerda Madeira saúda o dia do trabalhador, este ano com celebrações muito comedidas devido à pandemia Covid-19, em especial, os trabalhadores que têm de sair de casa durante este período de confinamento para cumprirem as suas responsabilidades profissionais, expondo-se ao risco de contágio.

Paulino Ascenção, coordenador regional do BE, condena o facto de a pandemia ter servido de “pretexto para abusos sobre os trabalhadores” e coloca “a nu as enormes fragilidades do modelo de relações de trabalho imposto desde a anterior crise, com cada vez menos protecção laboral e social”.

No seu entender, milhares de trabalhadores precários e informais foram “simplesmente descartados e abandonados à sua sorte” com o fecho das actividades económicas e olha para a solidariedade como a “única resposta possível para esta crise de saúde pública nunca vista”, sendo ainda a “base da organização da sociedade e não apenas nas crises mais agudas”.