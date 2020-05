A Comissão Regional do Bloco de Esquerda Madeira, através de uma nota remetida hoje (dia 5 de Maio) à imprensa, tece duras críticas à Horários do Funchal (HF), na sequência da notícia de que a companhia celebrou dois novos contratos de serviços de assessoria jurídica, no valor de 70 mil euros, com mesma sociedade de advogados em Lisboa.

O Bloco diz que a Horários do Funchal de cai em contradição, uma vez que alega não ter “dinheiro para renovar a frota velha”, nem para “pagar o que é justo aos trabalhadores”, mas ter que “sobre para litigar em tribunal contra os próprios trabalhadores”.

Por outro lado, na nota assinada por Paulino Ascenção, acusando-a de ser “mais um braço armado ao serviço do PSD”.

“Não compete à administração [da HF] fazer política, mas esta empresa está constantemente a criar quezílias com município do Funchal e agora vai gastar 100 mil em advogados para fazer trabalhinho sujo a favor do PSD”, sustenta, questionando ainda se “para onde vai este dinheiro?” e se “não há advogados na Madeira competentes”, “juristas na empresa”, “juristas disponíveis na Região para criar um quadro de assessoria interno?”

Entende ainda que tal significa que “a administração não tem capacidade de dialogo com os trabalhadores e escuda-se com os processos em tribunal”.

“As assessorias externas são a forma mais fácil de sacar dinheiro do sector público, a fundamentação da despesa é sempre subjectiva”, atira ainda o coordenador regional do BE, pedindo explicações ao secretário Regional da Economia sobre o que se passa nesta empresa pública.