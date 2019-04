BE acusa PSD de complicar a vida aos madeirenses

O BE diz que a redução do preço dos passes é uma medida muito positiva e, por isso, bateu-se em todo o país por esse objectivo, apresentando um projecto no parlamento regional que o PSD chumbou. O objectivo, explicou Paulino Ascenção, Coordenador do Bloco de Esquerda/Madeira, é incentivar o maior recurso ao transporte colectivo em detrimento do individual e há muitas razões que justificam os subsídios públicos para o efeito – económicas ambientais e de saúde pública.

Por isso, não compreende as complicações que o Governo Regional introduziu: “com a aplicação dos novos preços, passou a ser exigido comprovativos da morada fiscal e do local de trabalho para comprar um passe novo”. “Até Março não havia esta exigência na Madeira, que não existe no resto do país. O passe de trinta euros para circular no Funchal só está disponível para quem reside no concelho, quem reside aqui na Cancela, próximo da paragem dos Horários do Funchal, mas no Concelho de Santa Cruz não pode adquirir um passe para circular no Funchal. Em Câmara de Lobos, a mesma situação acontece, é absurdo, é complicar de forma gratuita a vida das pessoas, sem qualquer razão”, referiu,

Diz ainda que “um madeirense residente fora do Funchal pode adquirir um passe por 30 euros para circular no concelho de Lisboa, mas não pode ter um passe, por 30 euros, para circular no concelho do Funchal.” “Pode comprar um passe por 40 euros para circular em toda a região da grande Lisboa, mas não pode ter um passe para circular em toda a sua ilha. Ou seja os madeirenses têm mais direitos na mobilidade em Lisboa que na Madeira”, acrescenta.

Entende que “o Governo Regional não quer que os madeirenses usem os transportem públicos, por isso complica a burocracia, obriga as pessoas a irem às finanças obterem um comprovativo da morada fiscal para terem acesso a um passe”.

“É necessário acabar com estas complicações, implementar um passe único para toda a ilha, centralizar a rede de transportes colectivos numa companhia única, para melhor responder às necessidades de mobilidade dos madeirenses”, concluiu.