Barreto assegura que o novo preço dos passes “não é peta” e foi uma proposta do CDS

O líder do CDS esteve, hoje, nas paragens dos autocarros da Avenida do Mar, no Funchal, a explicar à população que os novos preços dos passes sociais são uma realidade e têm o contributo do seu partido.

“Não é peta, é mesmo uma realidade, hoje é um dia histórico”, afirmava Rui Barreto. Os passes sociais para os transportes públicos passaram a ter uma tarifa de 30 euros para todo o concelho do Funchal e de 40 euros para os outros concelhos.

“A política de facto pode ter utilidade quando resolve os problemas das pessoas, e neste caso até resolve injustiças de há muitos anos porque falava-se muito na redução do preço dos passes sociais mas nunca se fez. O CDS foi teimoso, foi persistente, defendeu a proposta em toda a Ilha e durante meses levou às populações a mensagem de que era necessário baixar os preços”, afirmou.

O líder centrista fez questão de lembra que “foi o CDS que apresentou esta medida na discussão do Orçamento da Região e felizmente o Governo acolheu-a”.