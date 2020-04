Bares e tascas furam estado de emergência

Diversos estabelecimentos por toda a ilha estão a funcionar à margem da lei, acolhendo clientes pela ‘porta das traseiras’. As autoridades fiscalizadoras já encerraram espaços mas dizem não ser possível “ter um polícia em cada esquina”.

Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO desta sexta-feira, véspera do Dia da Liberdade.



Com a actualidade a ser quase exclusivamente dominada pela covid-19, importa referir que nem todos, na construção civil, estão a usar máscara, obrigatória actualmente. A reportagem do DIÁRIO ‘apanhou’ uma série de operários sem o equipamento de protecção e sem manterem a distância recomendada. Para ler nas páginas 8 e 9.

Há médicos que continuam a acumular público com privado. Esta é outra das chamadas à primeira página de hoje. Pode ler na página 5 como a situação está a revoltar clínicos que não concordam com a acumulação da actividade dos colegas, em simultâneo e muitas vezes no mesmo dia, contrariando as normas em vigor.

Rui Barreto afirmou que o Governo Regional adiou o reinício gradual da actividade económica devido aos casos detectados na freguesia de Câmara de Lobos.

Na página 4 contamos-lhe que a cerca sanitária instalada na localidade não abrange diversos núcleos populacionais.

No campo desportivo o destaque vai para o Nacional que decidiu reduzir o salário dos jogadores e da equipa técnica e colocar sob o regime de ‘layoff’ alguns funcionários.

