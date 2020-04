Banda Municipal de Câmara de Lobos apoia estudantes com impressão e entrega gratuita de cópias

A Banda Municipal de Câmara de Lobos associa-se à Casa do Povo e à Junta de Freguesia no apoio aos estudantes locais, disponibilizando-se a imprimir gratuitamente cópias de materiais de estudo dos alunos do 1°, 2° e 3° ciclos residentes na freguesia e a entregá-los aos respectivos domicílios.

Assim, aos alunos que necessitem deste apoio podem contactar a Banda Municipal por telefone (969 474 022) ou via e-mail ([email protected]), bastando apenas a apresentação do cartão de estudante ou comprovativo de matrícula.

Recorde-se que, devido a um foco da covid-19, com 16 infectados, que surgiu no complexo habitacional social da Cidade Nova, no centro da freguesia de Câmara de Lobos, o Governo Regional determinou o estabelecimento de uma cerca sanitária, em vigor desde as 00 horas de domingo e por um período de 15 dias.