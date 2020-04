Bancos já podem começar a submeter candidaturas à ‘Linha Investe RAM Covid-19’

“A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) informou, hoje, dia 27 de Abril, que as Entidades Bancárias que aderiam à ‘Linha de Apoio Investe RAM Covid-19’ podem começar a submeter as candidaturas, a partir das 20 horas, na plataforma informática criada para o efeito”, revela um comunicado do gabinete do secretário regional de Economia.

“O Portal Banca ficará aberto a partir das 20 horas de hoje para recepção de candidaturas ao abrigo da ‘Linha Investe RAM Covid-19’”, refere a SPGM numa informação enviada aos bancos.

Desde modo ‘Linha Investe RAM Covid-19’, montada pelo Governo Regional da Madeira, através da secretaria regional da Economia, fica agora disponível para que os bancos possam contratualizar com os empresários e comecem a distribuir os apoios.

‘Linha Investe RAM Covid-19” trata-se de uma linha de apoio à tesouraria das empresas, no valor de 100 milhões de euros, com taxa de juro de 0% totalmente bonificada pelo Governo Regional e com um período de carência de capital de 18 meses.

A operação durará cinco anos e os empresários podem candidatar-se até 30 de Dezembro de 2020. O principal objectivo desta linha é ajudar as empresas a manterem os postos de trabalho nesta conjuntura excepcional de pandemia.