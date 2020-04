“O Banco Alimentar distribuiu entre ontem e hoje cerca de 8.800 kg de produtos alimentares, que foram canalizados para pessoas com carências alimentares comprovadas”, revelou a delegação da Madeira do Banco Alimentar Contra a Fome (BA Madeira) num comunicado de imprensa.

Os donativos foram distribuídos, através das seguintes instituições: Luís de Camões, Monte de Amigos, ASA Ribeira Grande, Casa do Povo de São Roque, AFARAM, Fundação Santa Luísa de Marillac, Casa do Povo de Santo António, Sociohabita Funchal, Casa do Povo de São Gonçalo, Casa do Povo do Curral das Freiras, Gente Ajudando Gente, Garouta do Calhau, Câmara Pestana, Santa Casa da Misericórdia de Machico, Refúgio S. Vicente de Paulo, Centro da Mãe, Câmara de Lobos Viva e CSVP Santa Luzia.

Na mesma nota, o BA Madeira deixa um agradecimento às entidades que fizeram esta doação.

Recorde-se que desde há sete anos, o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira, ajuda a alimentar pessoas e famílias comprovadamente carenciadas na Região.