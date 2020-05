O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira volta a apelar à solidariedade dos madeirenses, através de duas campanhas de recolha de alimentos.

De 21 a 31 de Maio, a ‘Campanha Ajuda Vale’ e a ‘Campanha Online’ pretendem angariar verbas e alimentos para facultar aos mais carenciados nos próximos seis meses.

De acordo com o Banco alimentar, esta ajuda torna-se muito mais importante nesta fase de pandemia Covid-19 que tem afectado as famílias que, de repente, ficaram sem trabalho e sem rendimentos, necessitando assim ao apoio alimentar.

À semelhança das Campanhas anteriores, todo o stock armazenado é escoado para a recepção dos novos produtos. Porém, atendendo ao facto de a recolha não poder ser feita nos moldes habituais, através da Campanha Saco, onde as pessoas entregavam os produtos directamente nas lojas, desta vez os donativos fazem-se através das campanhas Vale e Online que pretendem angariar a maior quantidade possível de bens alimentares, esperando superar a média das últimas campanhas que ronda as 25 toneladas.

Torna-se assim “urgente e fundamental” os esforços de todos: voluntários, associados do BA, órgãos de comunicação social, empresas parceiras e cidadãos em geral, no sentido de mobilizar uma maior participação activa em prol dos que mais necessitam.

Todas as informações relativas a estas campanhas serão actualizadas no Facebook do Banco Alimentar que se mostra “disponível para prestar esclarecimentos e participar em iniciativas que entendam por bem levar a cabo nesta que é uma responsabilidade colectiva que a todos convoca”, salienta o BA.

Campanhas em curso:

Campanha Ajuda Vale

Decorre em todas as lojas do Pingo Doce e Continente da Região.

As lojas não terão vales em papel para evitar contágios de Covid-19 e publicitarão a campanha nas caixas com autocolantes ou através das operadoras.

Campanha On Line

Em www.alimentestaideia.pt, podem ser feitas doações, em cabaz ou em unidades de produtos essenciais (leite, arroz, massa, cereais, atum, azeite, feijão e grão)

Transferência

IBAN: PT50 0035 0336 00120130230 39 (todo o dinheiro doado é exclusivo para a compra de alimentos básicos).